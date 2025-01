Alba, prima tappa del torneo di Coppa Piemonte Provinciale di badminton

Si è svolta ad Alba la prima tappa del torneo provinciale promozionale di badminton, nella palestra Montessori hanno dato spettacolo in un clima di sano agonismo e correttezza in campo degli ottimi giocatori alle prime esperienze di torneo.

Nella categoria under 9 si è imposto Viberti Tiberio, al secondo posto Saini Jasprit.

Nella categoria under 13 vince Pelassa Gaia, argento per Battaglino Oliver e bronzo a pari merito per Cucco Adele e Gallo Mattia. Tra gli under 17 primo posto per Bosio Alessandro, seconda Martino Rachele, terzi a pari merito Galtieri Lucrezia e Bosio Alessandro. Ottimo torneo anche per Sdiri Wissal, Gallarato Carlo Alberto e Aimi Iacopo. Nel para badminton primo posto per Luta Diana.

Il circuito proseguirà nei prossimi mesi e alla fine dell’anno i migliori classificati giocheranno le finali a livello regionale.