Cherasco: via agli incontri "I lunedì della salute"

Prenderanno il via, lunedì 3 febbraio alle 20,45 nella Chiesa di San Gregorio a Cherasco “I lunedì della salute”: una serie di incontri in collaborazione con il Lions club Cherasco dedicati al benessere e alla salute, con esperti che affronteranno temi chiave per prendersi cura di sé e del proprio futuro. Un’occasione per informarsi e promuovere uno stile di vita sano.

Al primo appuntamento dal titolo “Il Medico di Medicina generale oggi” interverranno tutti i Medici di Medicina Generale di Cherasco. Gemma Basso, Fabrizio Franchino, Alda Giachino, Ines Peano e Giuseppe Orru, in una tavola rotonda moderata dalla dottoressa Daniela Domeniconi.

Verranno affrontati alcuni aspetti dell’attività del medico di base, con l’intento di chiarire il loro ruolo nella sanità di oggi. L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini un quadro più definito su tale figura, primo e imprescindibile riferimento per la salute. Il medico di medicina generale si occupa della cura e della gestione della salute dei pazienti attraverso diagnosi, trattamenti, prevenzione e consulenze, offrendo un punto di riferimento continuo per le problematiche sanitarie quotidiane.

Ampio spazio verrà dato all’interazione con il pubblico presente.

Lunedì 3 febbraio, ore 20.45, Chiesa di San Gregorio; ingresso libero a tutti.