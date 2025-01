Veicoli di soccorso, Fdi: "La Regione Piemonte raddoppia le risorse a favore dei Comuni"

“La Giunta regionale aveva attivato nel 2024 un bando a valere sulla L. n. 145/2018, per l’acquisto di veicoli di soccorso autopompa serbatoio (APS) da parte dei Comuni piemontesi sede di distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Piemonte - commentano Federica Barbero e Marina Bordese, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia - con una prima dotazione di 3.2milioni di Euro. Visto il numero di domande e la necessità di adeguare tali mezzi per una finalità così importante, le risorse sono poi state quasi raddoppiate per soddisfare tutte le domande pendenti.”

“Dei 34 Comuni ammessi, il 20% sono cuneesi e oltre la metà della Provincia di Torino - continuano Barbero e Bordese -. Per questo motivo apprendiamo con grande piacere e ringraziamo il Presidente Cirio e l’Assessore Gabusi per l’attenzione che hanno voluto riservare a questo tema, soprattutto in questa fase, sostenendo concretamente i Comuni anche nell’acquisto dei mezzi, procedendo con una gara unica centralizzata, anche per garantire un maggiore risparmio ed efficienza delle relative procedure.”

“Anche questo impegno degli Uffici regionali rappresenta un modo concreto per essere vicino al territorio - concludono i consiglieri Barbero e Bordese - nella logica di servizio ai cittadini e agli Enti locali, che caratterizza il nostro modo di essere e lavorare”.