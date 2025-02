Il prefetto di Cuneo Mariano Savastano incontra i rappresentanti del COM 9 a Mondovì: “Prevenzione e informazione”

Importante incontro oggi, martedì 4 febbraio, presso il comando della Polizia locale di Mondovì che ha ospitato la visita del prefetto di Cuneo, Mariano Savastano che ha organizzato un ciclo di visite ai Centri Operativi Misti di emergenza sovracomunale (COM) presenti in

Provincia.



L’iniziativa era stata annunciate a ottobre durante l’evento tenutosi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la Settimana Nazionale della Protezione Civile.



“Questi appuntamenti - ha detto il prefetto - sono l’occasione per stimolare le amministrazioni a segnalare eventuali criticità e necessità presenti sul territorio”.



Il prefetto ha incontrato i sindaci dei 24 comuni del COM9, oltre ai rappresentanti di quattro unioni montane, i rappresentanti della Protezione Civile (provinciale, comunale e ANA), Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Vigili del Fuoco, ARPA, AiPo, associazioni come ARI (associazione radioamatori), CRI (Croce rossa) ed enti e società di gestione come e-distribuzione, ANAS, Italgas che si trovano a collaborare in situazioni emergenziali o di allerta.

“Un’occasione di confronto utile per evidenziare i ruoli di ciascuno e per sensibilizzare tutti i cittadini” - ha chiosato il prefetto.



Nel corso della mattinata sono stati analizzati gli scenari di rischio presenti sul territorio del COM9, dal quello idrogeologico a quello idraulico, la redazione e la diramazione delle diverse allerte con i corrispondenti livelli/colori. È stata inoltre evidenziata la necessità di continuare a investire in prevenzione x non solo con interventi specifici, ma anche a livello di pianificazione.



Si è parlato poi dell’importanza di fare informazione alla cittadinanza per creare cultura della protezione civile e mettere ogni cittadino in condizione di conoscere i segnali di allerta, rischi e conseguenze di eventi calamitosi improvvisi, ricordandosi di mettere in atto azioni di auto protezione.



“Questo incontro ha suscitato forte interesse e apprezzamento da parte dei sindaci che erano presenti - ha evidenziato il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo.



“Il fronte della prevenzione non è mai troppo ed è fondamentale promuovere la responsabilizzazione della cittadinanza con il coinvolgimento dei giovani nel settore del volontariato che tanto ha dato e continua a fare” - ha concluso il prefetto.



Il prossimo incontro è in programma a Borgo San Dalmazzo.