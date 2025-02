Domani al via il corso di agricoltura e giardinaggio organizzato dal Comune di Cuneo

Inizierà domani sera, giovedì 6 febbraio, il corso di agricoltura e giardinaggio organizzato dal Comune di Cuneo, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione. Il primo appuntamento, al via alle 20.30, si terrà presso il palazzo ex Mater Amabilis, in via Ferraris di Celle, 2. Il corso prevede dieci lezioni teoriche, ogni giovedì, sino al 10 aprile: si partirà con “La cura dell’orto e del frutteto familiare” tenuta dall’agronomo Davide Mondino. Nei successivi incontri verrà dato spazio a diversi argomenti, dalla coltivazione di ortaggi e frutta alla potatura delle piante, sino alla cucina con i fiori e alle coltivazioni proteiche alternative alla carne. Prevista anche una lezione pratica di potatura presso un frutteto e una visita guidata al centro di ricerca AGRION di Manta. Ogni lezione sarà tenuta da un esperto.

Come ogni anno, il corso ha avuto un ottimo riscontro tra la cittadinanza: sono oltre 150 gli iscritti, ma resta ancora qualche posto disponibile. Chi volesse aderire all’ultimo minuto è pregato di contattare direttamente l’ufficio Agricoltura del Comune per verificare la disponibilità e poi procedere. Le adesioni dovranno pervenire all’indirizzo mail agricoltura@comune.cuneo.it , allegando il modulo reperibile al link: https://www.comune.cuneo.it/attivita-produttive/agricoltura-industria-artigianato-sanita-turismo/corsi/34-corso-la-cultura-coltura-del-verde-anno-2025.html . Contestualmente all’iscrizione, occorrerà corrispondere la quota di 40 euro (le modalità di versamento sono indicate nella scheda di adesione). Il modulo potrà anche essere recapitato a mano presso l’ufficio Agricoltura, che ha sede a palazzo San Giovanni, in via Roma, 4. Per informazioni contattare Diego Armando o Anna Maria Conte ai numeri 0171.444.456 – 0171.444.622