Verzuolo: inaugurata aula studio in biblioteca dedicata alla memoria di Paolo Roasio

È stata inaugurata ieri sera, mercoledì 5 febbraio, all’ingresso di Palazzo Drago di Verzuolo, una nuova aula studio voluta dall’amministrazione comunale e inserita nel contesto della biblioteca civica.

Una breve cerimonia ha accompagnato l’inaugurazione. Dopo i saluti del sindaco, Giampiero Petitti, del parroco don Marco Gallo, della consigliera regionale Federica Barbero e della consigliera provinciale Ivana Casale, l’assessora alla Cultura Vera Lovera ha spiegato brevemente le finalità di questo nuovo locale che sarà destinato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole.

Non per nulla il sindaco ha voluto che a tagliare il nastro fosse proprio uno di loro in rappresentanza del Consiglio comunale ragazzi.

L’aula, situata al piano terreno dell’ex palazzo comunale verzuolese, è stata intitolata alla memoria di Paolo Roasio, 52 anni, verzuolese, amante della montagna e vignettista, morto in Francia durante un’escursione scialpinistica.

Il tragico fatto avvenne proprio un anno fa, quando Roasio precipitò dalla Tete de Fer, una montagna non distante dal Colle della Maddalena, per il cedimento di una cornice di neve.

La famiglia ha voluto donare al Comune, in sua memoria, alcune sue opere che sono state collocate appunto nella nuova aula studio.