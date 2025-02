Turismo: il gruppo Accor sbarca ad Alba con l’hotel intitolato a Giacomo Morra

Un nuovo nome internazionale si aggiunge al panorama alberghiero delle Langhe: con apertura prevista a marzo 2025, l’hotel Giacomo Morra entra a far parte della Handwritten Collection, brand del gruppo Accor dedicato a strutture dal carattere distintivo e dallo stile personalizzato.

L’hotel, intitolato a Giacomo Morra, ristoratore e imprenditore albese noto per aver dato respiro internazionale al tartufo bianco d’Alba, è stato completamente ristrutturato. Situato nel centro della città, dispone di 92 camere, di cui 4 suite, e combina design contemporaneo e richiami alla tradizione locale.

Accanto agli spazi dedicati al soggiorno, la struttura offre una corte interna, un’area lounge e una Green House, oltre a un bar con una selezione di vini del territorio. Completano l’offerta tre sale riunioni modulari – con una capienza massima di 80 persone – e un’area fitness.

Handwritten Collection è un marchio lanciato da Accor nel 2023 e raccoglie hotel indipendenti con una forte identità locale. Solo nell’ultimo anno, la collezione ha aperto 20 strutture in città come Parigi, Malta, Sidney, Shanghai, Phuket e Cracovia. Il gruppo conta attualmente 25 hotel in fase di sviluppo e oltre 150 progetti in trattativa.

L’arrivo della Handwritten Collection nelle Langhe segna un passo importante nella strategia di espansione del gruppo Accor in Italia, puntando su destinazioni di prestigio e sull’integrazione con il territorio. “L’obiettivo è offrire esperienze autentiche, valorizzando le peculiarità locali”, spiegano dalla società.