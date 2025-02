Vigili del fuoco, carenza di organico in Granda. L'appello della CONAPO: "Senza personale è difficile la gestione dei soccorsi"

Sono giorni di interventi sindacali nelle file dei vigili del fuoco della Granda, comando che opera in un'area vastissima e complessa. Sono migliaia gli interventi a cui sono chiamati, ogni anno.

Incidenti, incendi, soccorsi a persone, ricerche, bonifiche. Senza contare i ruoli ispettivi, di indagine. La formazione, gli aggiornamenti...

Nei giorni scorsi la Cisl ha diffuso una nota sulla carenza di organico. Lo fa anche la CONAPO, che ha la rappresentanza maggiore tra i pompieri della Granda. E lo fa all'indomani della tragedia di Martiniana Po, che ha visto impegnate decine di vigili del fuoco. Perché è proprio in questi scenari drammatici che emerge non solo il loro ruolo, ma anche l'importanza di essere in numero adeguato, pagati per gli straordinari e riconosciuti, con i fatti, per il loro ruolo a servizio delle comunità.

Lo pubblichiamo

***

La segreteria CONAPO di Cuneo desidera esprimere la propria vicinanza alle famiglie e alle persone coinvolte nell’esplosione di Martinana Po di ieri sera. Questo tragico fatto di cronaca ci spinge, purtroppo, a non tacere più sul crescente malessere del personale operativo presente nella nostra provincia, un malessere che è ampiamente rappresentato dalla CONAPO, con una percentuale che sfiora il 50% sia in provincia che a livello nazionale.

Il disagio del nostro personale è legato principalmente alle numerose carenze di organico e alla mancanza di fondi necessari per il pagamento delle ore straordinarie, che sarebbero indispensabili per coprire le assenze. Non ci soffermiamo sui motivi che determinano queste assenze, ma chiediamo un aiuto concreto a tutti gli amministratori pubblici presenti sul nostro territorio.

La solidarietà è fondamentale, ma non può sostituire il bisogno di uomini e mezzi per garantire un soccorso tecnico urgente adeguato. Purtroppo, l’emergenza attuale ha messo in evidenza una grande lacuna: la riduzione del personale nella centrale di Cuneo ha reso difficoltosa la gestione tempestiva delle chiamate di soccorso. Ad esempio, l’autoscala, che in passato partiva dalla centrale di Cuneo, è stata fatta partire da Alba, con la conseguenza di lasciare scoperta una vasta zona di competenza.

Nella serata di ieri, con grande urgenza, il personale operativo è intervenuto con 5 unità di supporto e una squadra volontaria di barri. Tuttavia, riteniamo che l’impiego di squadre volontarie non possa garantire la stessa professionalità e sicurezza che un personale altamente specializzato potrebbe assicurare nel soccorso tecnico urgente.

Il CONAPO, pertanto, chiede ufficialmente a tutti gli amministratori e politici presenti sul territorio un impegno concreto per richiedere un incremento del personale nelle prossime assegnazioni di marzo e lo sblocco urgente dei fondi necessari per il pagamento degli straordinari, al fine di risolvere questa situazione critica.

Confidiamo nel supporto di tutti, affinché la sicurezza e la qualità del nostro lavoro non vengano compromesse.