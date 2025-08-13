Incendio alla Biomonviso Fruit di Scarnafigi, i titolari: “Stiamo lavorando regolarmente, nell'attesa di conoscere l'entità dei danni”

A poche ore dallo spegnimento del vasto incendio che ha interessato l'azienda frutticola Biomonviso Fruit di Scarnafigi, i titolari dell'azienda precisano: “Stiamo lavorando regolarmente”.



A prendere fuoco nella serata di ieri sera, dopo le 21.30, nel piazzale dell'azienda in strada Fornasasso è stata un'auto di un dipendente e veleocemente le fiamme hanno inghiottito e distrutto i cassoni di plastica accatastati nei praggi, producendo una fitta nuvola di fumo.



“Per fortuna stiamo tutti bene - raccontano i titolari - , casa e magazzino si sono salvati dalle fiamme. Ora interverrà l'assicurazione per la stima dei danni subiti, di cui non conosciamo ancora l'entità. Abbiamo avuto paura, ma i soccorsi sono stati tempestivi e hanno contenuto quanto più possibile l'incendio. Non poteva capitare in un momento peggiore, come questo, di alta produzione. Abbiamo finito la raccolta di frutta biologica e stiamo confezionando una media di 3 bilici al giorno per l'estero, di cui un 5% per l'Italia. Continueremo - concludono- a concentrarci sul lavoro come abbiamo sempre fatto per superare questo momento”.



Impegnate fino alle 3.30 di questa mattina nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area, sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Levaldigi con aps e seconda squadra con mezzo areoportuale che può viaggiare su strada per trasporto eccezionale di acqua e persone, squadra di Fossano con aps, Busca con aps e una botta, Savigliano con polisoccorso con attrezzature utili alle operazioni, Saluzzo con autobotte, la centrale di Cuneo con il carro schiuma a rifornimento, siccome esaurito il primo.