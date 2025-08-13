Alba: infrangono vetrine per rubare vino e sigarette, tre uomini in arresto

I Carabinieri della Compagnia di Alba hanno tratto in arresto tre uomini, due di nazionalità rumena (un 45enne ed un 27enne) e uno di nazionalità marocchina (19enne), per furto aggravato continuato e, solamente il 45enne, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

I due cittadini rumeni, nella notte del 10 agosto, dopo aver infranto le vetrine di una vineria e di una tabaccheria nel centro di Alba, hanno rubato due stecche di sigarette e dieci bottiglie di vino per un valore complessivo di 2.700 euro di refurtiva.

Pochi minuti dopo, nella vicina Piazza Cagnasso, i due uomini hanno preso di mira quattro autovetture parcheggiate, infrangendo i vetri ed impadronendosi degli oggetti dal loro interno. Una di queste auto è stata ritrovata con il motore acceso, con il probabile intento dei due di utilizzarla per la fuga dopo i raid, interrotta dall’arrivo della pattuglia stazione albese che, dopo una breve colluttazione, li ha tratti in arresto.

Le immediate indagini eseguite subito dopo i fatti hanno consentito di recuperare tutta la refurtiva e di restituirla ai legittimi proprietari e di appurare, inoltre, la partecipazione alla prima parte dell’azione delittuosa di un terzo soggetto di nazionalità marocchina, riuscito in un primo momento a darsi alla fuga e poi rintracciato e tratto in arresto nei pressi della stazione ferroviaria.

La problematica dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area della stazione di Alba ed in quelle limitrofe è stata oggetto di incontri presso la Prefettura di Cuneo e tra rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, Associazione Commercianti e Carabinieri ed ha visto l’aumento dei servizi presidiari di quest’ultimi, anche con l’ausilio di militari delle Squadre d’Intervento Operativo del Reggimento CC di Moncalieri.

Il 45enne rumeno, nel pomeriggio del 9 agosto scorso è stato inoltre destinatario di un provvedimento di allontanamento per 48 ore (c.d. DASPO urbano) dall’area della stazione ferroviaria, emesso e notificato dai Carabinieri della locale Compagnia, per ubriachezza.

I tre, già processati dal Tribunale di Asti, sono stati condannati, rispettivamente a: due anni e otto mesi di reclusione (il 45enne), due anni e quattro mesi di reclusione (il 27enne) e un anno e quattro mesi di reclusione (il 19enne). I primi due sono stati associati in carcere, pena sospesa per il terzo arrestato.