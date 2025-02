Borgo San Dalmazzo: chiudono quattro storiche attività commerciali, i titolari ricevuti in municipio

Giovedì 13 febbraio l’amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo ha ricevuto in municipio i titolari di quattro storiche ditte borgarine che hanno sospeso la loro attività commerciale nel 2024. All’incontro con la giunta hanno partecipato: Anna Maria Giordanengo di “Aelle”, negozio di tende e biancheria per la casa (42 anni di attività); la famiglia Brunori, titolare di cartoleria per 72 anni; Dario Oberto e moglie che per 31 anni hanno condotto un negozio di frutta e verdura; e Michele Giraudo, per 31 anni alla guida di Tecnicart.



«Ogni volta che si chiude un’attività viene meno un importante presidio del territorio - ha commentato la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione -; i negozi di vicinato fanno infatti vivere le città, parlano di tradizioni, aiutano a mantenere il decoro urbano, favoriscono la socializzazione. Vi diciamo il nostro grazie per l’attività che avete svolto, per essere stati un punto di riferimento, un pezzo di storia della nostra città».



I presenti hanno ricordato come la gestione di un negozio richieda grande impegno e imponga tanti sacrifici ma sappia allo stesso tempo regalare un rapporto speciale con i clienti più affezionati. Un mercato sempre più dominato dalla grande distribuzione e dal commercio elettronico ha però cambiato le abitudini di acquisto delle famiglie, penalizzando le piccole attività.



«Si tratta di un’evoluzione che non risparmia nessuna realtà, dal piccolo paese di montagna ai grandi centri metropolitani – ha spiegato Michela Galvagno, assessora con delega a Commercio e Artigianato -, con il Distretto del Commercio sono in fase di progettazione iniziative che mirano a far emergere un tessuto urbano cittadino che storicamente ha dato tanto dal punto di vista commerciale e che ora è necessario rilanciare e rivitalizzare».