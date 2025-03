Il locale di via Cavour ad Alba

Attimi di apprensione pochi minuti fa in via Cavour 11, ad Alba, per un presunto principio d’incendio all’interno di una focacceria.

A far scattare l’allarme è stata una scintilla proveniente dal forno elettrico, che ha indotto il proprietario a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco di Alba.

Le verifiche effettuate sul posto hanno però consentito di escludere la presenza di focolai o situazioni di pericolo. L’episodio si è risolto senza conseguenze.