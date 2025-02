Alba, la Giunta itinerante fa tappa al Piave: viabilità, sosta selvaggia e zone buie al centro del confronto

Dopo il quartiere Moretta, la Giunta itinerante di Alba prosegue il suo percorso nei quartieri della città. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio, alle 21, nel salone parrocchiale del Divin Maestro, in corso Piave 71.

L’iniziativa, pensata per rafforzare il dialogo con i cittadini, aveva fatto tappa nella Moretta, dove il 28 gennaio, al Centro Anziani di via Rio Misureto, si è tenuto un incontro partecipato. In quell’occasione, i residenti hanno messo sul tavolo problematiche e necessità del quartiere, fornendo spunti utili alla programmazione comunale.

Si terrà ora nel quartiere Piave una nuova tappa della Giunta itinerante, voluta dall'amministrazione comunale per raccogliere segnalazioni e suggerimenti direttamente dai residenti. L'incontro, a cui parteciperà il sindaco Alberto Gatto, vedrà la presenza del Comitato di quartiere, rappresentato dal presidente Elio Gerlotto, che presenterà le principali criticità segnalate dai cittadini.

Tra i temi all'ordine del giorno ci saranno la gestione della bretella di collegamento, la necessità di maggiori parcheggi per il Village, la pulizia delle strade e dei tombini, il ripristino dei marciapiedi e la potatura degli alberi.

Verrà inoltre discusso il ruolo della Casetta del Vigile di corso Piave, con la richiesta di una migliore comunicazione sulle date e gli orari di presenza. Il Comitato intende anche chiedere aggiornamenti sulla Casa della Salute e sollevare questioni legate alla viabilità, tra cui la necessità di maggiore illuminazione in alcune zone buie, come strada Rorine, e la gestione della sosta selvaggia lungo corso Europa e corso Piave.

Si parlerà anche del nuovo progetto per i giardini di corso Piave, con la possibilità di installare una recinzione per la protezione dell'area. Inoltre, sarà affrontata la questione della gestione dell'area sportiva di via Caduti sul Lavoro.

Il sindaco Alberto Gatto interverrà per rispondere alle segnalazioni e illustrare eventuali interventi previsti dall’amministrazione. Dopo la relazione del primo cittadino, sarà dato spazio alle domande dei residenti, che potranno esporre le proprie richieste e proposte direttamente agli amministratori.