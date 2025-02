Scopri il nuovo appuntamento del sabato chiamato "Made in Cuneese"

L’Immobiliare cuneese presenta un nuovo format a puntate chiamato Made in Cuneese ( la casa spiegata) con la missione di rendere trasparente e chiaro il mondo legato alla compravendita immobiliare. Made in Cuneese è nato per rispondere alle varie domande che negli anni sono sorte nella gestione delle compravendite. Tutti noi abbiamo avuto a che fare con un immobile chi per vendite chi per affitti chi per ristrutturazioni ecc.

L’obiettivo del format è quello di rendere semplice e chiaro quello che ai più può sembrare difficile e incomprensibile.

Ogni sabato mattina alle 10 uscirà una puntata con un argomento specifico, la forza di Made in Cuneese un po’ come lo dice già il nome e quella di essere una squadra di professionisti del cuneese che credendo nel progetto mettono le loro competenze a disposizione del cliente trattando argomenti specifici nell’ambito immobiliare.

Made in Cuneese di sabato 15 febbraio 2025

Le argomentazioni di Made in cuneese svarieranno dalla progettazione alla parte finanziaria, dall’ arredamento alle informazioni legali passando per la ristrutturazione e come nello specifico dell’argomento in uscita questo sabato che analizzerà nel dettaglio la certificazione energetica degli edifici con l’intervento dello studio sintesi di Borgo San Dalmazzo.

Credo fortemente nel lavoro di squadra e sono sicuro che questo progetto innovativo nel mondo immobiliare possa aiutare il cliente finale rendere tutto più chiaro e trasparente.

Chiedo a tutti i lettori di seguirci sui nostri social ed io Martino Matteo, ma soprattutto tutto il team di professionisti di Made in Cuneese rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda vogliate porci e cercheremo di aiutarvi per chiarire ogni vostro dubbio nel settore immobiliare.