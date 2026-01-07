Granda nella morsa del gelo, sul Monviso superati i 20 gradi sotto zero. Mondovì la città più fredda tra le "sette sorelle"

Meno 20,9 °C. Verosimilmente è quella registrata alle ore 5.30 di questa mattina, mercoledì 7 gennaio, ai 3.320 metri della stazione sul Monviso la minima più bassa segnalata nelle ultime ventiquattro ore dalla rete di rilevamento Arpa Piemonte attiva sul territorio della nostra provincia. Ai 3.320 metri della stazione, in territorio di Pontechianale, la temperatura massima delle ultime ventiquattro ore è quella vista alle 13,30 di ieri, martedì: -14,6 °C.

La misura è in linea con quelle che da alcuni giorni accompagnano l’ondata di gelo ampiamente annunciata con le previsioni meteo diffuse dalla stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che nel bollettino emesso sempre ieri, martedì 6 gennaio, parla di "tempo stabile fino alla giornata di domani (oggi, ndr) con temperature sotto la media del periodo, rigide nottetempo e al primo mattino con punte in pianura anche intorno ai -10 °C. Da giovedì graduale rialzo termico a partire dai settori occidentali, anche se le minime permarranno ovunque abbondantemente sotto gli 0 °C, e ventilazione sostenuta sui rilievi con raffiche di foehn nelle valli e precipitazioni che in serata si spingeranno fino agli sbocchi vallivi".

Nessuna sorpresa, quindi, con valori che anche altrove sono andati abbondantemente sotto ai -10°C.

Così alla stazione di Pian delle Baracche, Sampeyre (2135 m s.l.m.) dove la minima è stata di -16.3 °C alle ore 08:30, contro una massima di oggi a -11.9 °C (ore 2:30).

Valori analoghi ai 2.740 metri di Rocca dell’Abisso, in territorio di Entracque, dove alle 8 di questa mattina il termometro ha fatto segnare -17,5 °C.

Di pochi gradi inferiori quelli registrati ai 2.020 metri della stazione di Diga del Chiotas (-12,4 °C alle ore 9); ai 2.305 del Colle della Lombarda (-14.7 °C alle ore 7); ai 1.297 di San Giacomo a Demonte (-12,4 °C), ai 1.885 di Limone Pancani (-12,6 °C).

-8 SULLE COLLINE DELLE LANGHE

Temperature ovviamente più miti sulle colline delle Langhe, dove tra le più basse si registrano i -8,3 °C segnati Castelletto Uzzone.

MONDOVI’ LA PIU’ FREDDA DELLA SETTE SORELLE

Tra le sette sorelle, la palma di città più fredda spetta a Mondovì, dove alle ore 7 di questa mattina il termometro faceva segnare -6,7 °C, seguita da Fossano (-6.3 °C), da Alba (-6 °C alle ore 6.30 alla stazione Tanaro) e da Bra (-5,5 °C alle ore 8.30). A chiudere la serie, Saluzzo (-3,3 °C) e Cuneo (-3,1 °C).

DOMANI NUOVI FIOCCHI IN QUOTA

Tra giovedì e venerdì è atteso un marcato rialzo delle temperature in quota, con precipitazioni anche nevose a carattere moderato in valle Po, da venerdì in estensione alle valli Varaita, Maira e Stura. Nuovo brusco calo delle temperature tra domenica e lunedì.