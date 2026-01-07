Per la rassegna "Spunti d'arte" a Montemale un incontro su Marc Chagall

Prosegue nel 2026 la rassegna “Spunti d’arte”, che si svolge in Valle Grana, con una serie di incontri a cadenza mensile, dedicati all’arte e alla cucina; l’iniziativa, alla seconda edizione, ha come curatore artistico Domenico Olivero ed è organizzata dall’Associazione La Cevitou - Ecomuseo Terra del Castelmagno.

Giovedì 22 gennaio 2026, a Montemale, l’appuntamento è alle ore 19.00 nella sala della Trattoria del Castello. Durante l’incontro, ad ingresso libero e gratuito, il curatore della rassegna Domenico Olivero presenterà ai partecipanti l’artista Marc Chagall col suo percorso artistico.

Al termine, per chi vorrà, ci sarà l’occasione di unire l’approfondimento artistico a una cena con degustazione del tartufo nero di Montemale e di altre specialità tipiche locali. Il menu della Trattoria del Castello prevede: aperitivo, cestino con misticanza, blu Valle Macra, pere noci e melograno, uovo in crosta con fonduta di nostrale e tartufo nero, maltagliati integrali con salsiccia, verza e porri, bis di dolce (costo a persona 33 euro, bevande escluse).

Prenotazioni entro martedì 20 gennaio, contattando l’Ecomuseo Terra del Castelmagno telefonicamente al +39 329 4286890, scrivendo a expa.terradelcastelmagno@gmail.com o tramite Eventbrite .

Le iniziative in programma nella seconda rassegna “Spunti d’arte” si svolgono in Valle Grana (CN), sul territorio amministrativo dell’Unione Montana Valle Grana e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno, grazie al contributo della Fondazione CRC e della Banca di Credito Cooperativo di Caraglio. Nello specifico i Comuni in cui si svolgono gli incontri sono, in ordine cronologico: Caraglio, Monterosso Grana, Bernezzo, Montemale.