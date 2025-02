A Fossano il congresso provinciale di Azione: Giacomo Prandi e Gabriella Roseo nuovo segretario e direttore

Il Congresso Provinciale di Azione Cuneo che si è tenuto ieri a Fossano ha eletto Giacomo Prandi come nuovo Segretario Provinciale e Gabriella Roseo come Presidente Provinciale del Partito. Entrambi sono stati eletti anche, in rappresentanza del territorio cuneese, nell’Assemblea Nazionale di Azione a supporto della candidatura a Segretario Nazionale di Carlo Calenda che è risultata vincente con oltre l’85% dei voti su base nazionale, prevalendo su quella della sua concorrente Giulia Pastorella.

L’elezione di Prandi e Roseo segna un nuovo capitolo per Azione nella provincia di Cuneo, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito sul territorio, promuovere un’azione politica concreta e avvicinare sempre più cittadini alle idee riformiste e liberaldemocratiche di Azione.

“Sono onorato di ricevere la fiducia degli iscritti di Azione e di poter lavorare per una politica più vicina alle esigenze reali dei cittadini della nostra provincia, una politica capace di invertire la tendenza dell'astensionismo e dell'allontanamento dalla politica dei cittadini” ha dichiarato Giacomo Prandi. “La nostra missione è costruire un’alternativa solida e credibile per il futuro della Provincia di Cuneo e dei suoi abitanti.”

Anche Gabriella Roseo ha espresso soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Ringrazio tutti per il sostegno e sono pronta a dare il massimo per consolidare il ruolo di Azione come forza politica responsabile, innovativa e centrale. Il nostro impegno sarà orientato al dialogo e alla costruzione di progetti concreti per la comunità.”

Il Congresso Provinciale ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione per gli iscritti, confermando la volontà del partito di essere un punto di riferimento per chi crede in una politica pragmatica, chiara e alternativa ad una destra sovranista ed a una sinistra populista. Azione Cuneo si prepara ora a rafforzare la propria presenza sul territorio, con la propria Segreteria Provinciale e una rete di amministratori e coordinatori locali pronti a portare avanti iniziative e proposte concrete, lavorando in sinergia con le istituzioni locali e con tutti coloro che condividono i valori di serietà e competenza che caratterizzano il Partito.

Compongono infine il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale eletto le seguenti persone in ordine di elezione: Massimo Giachino, Fabio Gallo, Anna Colonna, Luca Foglino, Nicolò Musso, Aurora Beltrandi, Andrea Calosso, Andrea Castagnotti, Bianca Mascolo, Paolo Gasparetto, Francesco Belgrano, Elena Cavallo, Vito Genovese, Francesco Albanese, Silvana Sobrero, Udoy Chowdhury, Elena Roseo, Gianluca Rovagna, Federico Musso, Alessandra Castello e Alessandro Cauda. I primi quattordici insieme a Segretario e Presidente sono stati anche eletti come componenti dell'Assemblea Regionale di Azione Piemonte.