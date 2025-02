Sicurezza e realtà virtuale: gli studenti dell’Itis Rivoira a lezione con i tecnici di “e-distribuzione”

Per il secondo anno consecutivo le classi quarte indirizzo Elettrotecnica Itis ‘Rivoira’ di Verzuolo, sono state coinvolte in un’interessante lezione con i tecnici di ‘e-distribuzione’ in merito agli interventi che si vanno ad effettuare sulle linee elettriche di distribuzione di media e bassa tensione per garantire la funzionalità della rete elettrica nazionale.

Nell’introduzione teorica sono state illustrate tutte le misure di sicurezza attiva e passiva adottate dai tecnici Enel negli interventi che svolgono abitualmente, spiegando le modalità di esecuzione delle varie manovre e le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Dopo aver evidenziato l’importanza della sensibilizzazione sull’importante tema della sicurezza sul lavoro, i ragazzi sono stati coinvolti attivamente nello sperimentare le varie attività mediante la simulazione con strumenti di realtà virtuale.

Guidati passo dopo passo dai tecnici presenti, gli allievi hanno potuto sperimentare per qualche ora le attrezzature che Enel utilizza abitualmente per l’addestramento del proprio personale.

“L’attività – spiegano i docenti dell’Itis Rivoira - è stata sicuramente utile e formativa, mettendo in evidenza una dei tanti sbocchi lavorativi che lo studio nell’ambito elettrotecnico può dare.

La collaborazione con e-distribuzione proseguirà nei prossimi mesi, in cui verranno coinvolti i ragazzi di quinta nella visita di una stazione primaria”.