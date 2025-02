Festival di Sanremo 2025: Olly e Carlo Conti convincono i cuneesi. Rammarico per la mancata vittoria di Giorgia [VIDEO]

Sono passate poco più di 48 ore dalla proclamazione del giovane Olly come vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo: ore di lacrime, felicità, di polemiche e, ovviamente, musica. La prima edizione del “nuovo corso Conti” ha occupato la settimana passata – come da tradizione, dal martedì al sabato – sviluppandosi in maniera più rigida rispetto alle cinque targate Amadeus-Fiorello, contraddistinguendosi per un’attenzione quasi maniacale ai tempi della diretta, probabilmente tra i pregi principali per i tantissimi italiani che si sono riuniti puntata dopo puntata davanti al televisore.

Come hanno fatto tanti cuneesi, dei quali abbiamo raccolto i pareri sulla conduzione e sul vincitore, come anche sulla principale delle questioni che hanno caratterizzato la puntata conclusiva del Festivàl: la mancanza di donne nella cinquina dei più votati (oltre al vincitore, anche Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi).

Il servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: