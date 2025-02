A Savigliano una “passeggiata ecologica” contro il fast fashion

Nell’ambito delle iniziative legate a “M’Illumino di Meno”, che quest'anno ha come focus il fast fashion e i costi ambientali legati alla moda “usa e getta”, il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano e l’Amministrazione comunale organizzano una passeggiata ecologica alla scoperta di alcune delle realtà locali cittadine che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

L’appuntamento è per venerdì 21 febbraio, alle ore 16, con ritrovo presso l’Ufficio turistico di piazza Santarosa.

"Varie associazioni di volontariato e del terzo settore – spiegano dal Municipio – hanno creato a Savigliano piccole realtà molto virtuose sotto tutti i punti di vista, impegnate nel promuovere il riuso degli abiti. Ciò in controtendenza rispetto alla moda “usa e getta”, che ha costi ambientali enormi. In Europa il settore tessile richiede l’utilizzo annuo di 175 milioni di tonnellate di materie prime, con il consumo di 24.000 milioni di acqua e il consumo di 180.000 chilometri quadrati di suolo, oltre all’emissione di 121 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Costi ambientali spaventosi, soprattutto se si tiene conto che negli ultimi anni il tempo di utilizzo degli abiti si è ridotto a sette o otto utilizzi per ciascun capo".

La passeggiata avrà la durata di circa 2 ore, sarà gratuita ed adatta a tutti. I partecipanti sono invitati ad indossare, simbolicamente, abiti di seconda mano o un capo d’abbigliamento, per esempio un cappotto, che abbia una storia famigliare o affettiva alle spalle.

Per informazioni, contattare il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano al 340.9009991