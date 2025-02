Vertenza Diageo: sindacati dichiarano il blocco di flessibilità e straordinari

I sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alla Rsu aziendale di Diageo Operations Italy Spa, hanno dichiarato il blocco immediato dell'utilizzo della flessibilità e degli straordinari presso il sito di Santa Vittoria d’Alba, interessato dalla decisione della multinazionale britannica di arrivare alla dismissione del sito entro il termine di giugno 2026 .

La decisione è stata presa in seguito agli incontri tenuti il 13 febbraio scorso presso il Ministero del Lavoro e ieri, 18 febbraio, presso lo stabilimento ex Cinzano, giudicati "inconcludenti e insufficienti" dalle sigle sindacali.

"A partire dalla data odierna e fino a quando non si raggiungerà un accordo soddisfacente per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori resterà in vigore il blocco dei suddetti istituti contrattuali", fanno sapere le tre sigle.