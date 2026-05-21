L’EXPO della Sostenibilità verso il gran finale: startup, aziende ed enti protagonisti all’Innovation Hub di Alba

Volge al termine la quarta edizione di EXPO della Sostenibilità, il progetto nato ad Alba e cresciuto fino a coinvolgere territori, scuole, istituzioni e imprese in oltre venticinque giornate di appuntamenti tra incontri pubblici, attività educative, momenti di confronto e iniziative dedicate all’innovazione sostenibile.

Dopo gli eventi inaugurali sul territorio, tra fine aprile e inizio maggio il calendario si è spostato nelle scuole piemontesi e valdostane con EXPO Educazione, il tour dedicato agli istituti che hanno partecipato al progetto “Green School: Road to the Future”, intraprendendo un percorso verso la certificazione ambientale. Sono state 130 le scuole coinvolte nell’edizione 2026, provenienti da Piemonte e Valle d’Aosta. Di queste, 32 hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale di “Green School” dopo aver completato il percorso e il questionario di valutazione previsto dal progetto.

OLTRE 2MILA VISITATORI A "JUST OPEN YOUR EYES”

Grande partecipazione anche per la mostra "Just Open Your Eyes” al Castello di Roddi, che continua fino al 24 maggio e ha superato le 2000 presenze. Ispirata a un’opera di Valerio Berruti, recentemente presentata a Palazzo Reale di Milano, l’esposizione ha accompagnato i visitatori in un percorso immersivo in cui arte e coscienza ambientale si sono intrecciate attraverso installazioni, immagini e suggestioni dedicate al futuro del pianeta. Ogni sera, al tramonto, la video-animazione “Lilith”, la storia di una bambina alle prese con un incubo legato alla crisi ambientale, ha trasformato la facciata del castello in un’opera visibile anche a distanza.

AD ALBA L’INNOVATION HUB

Tra gli ultimi appuntamenti aperti al pubblico in programma ci sarà l’Innovation Hub dell’EXPO della Sostenibilità, in calendario venerdì 29 maggio alle ore 17 al PalaBlack Miroglio di Alba. L’evento sarà dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità sostenibile e riunirà startup, aziende, enti e stakeholder del territorio in un momento di confronto sui temi di sostenibilità ambientale e sociale, della transizione ecologica e delle nuove tecnologie applicate alla sostenibilità.

Durante il pomeriggio si alterneranno le presentazioni di startup e progetti innovativi provenienti dal Piemonte, attivi nei settori digitale, agritech, intelligenza artificiale, energia ed economia circolare, con l’obiettivo di raccontare idee e soluzioni concrete capaci di incidere sul futuro del territorio. Il format dell’evento sarà ispirato ad un talent show: le startup presenteranno i propri progetti davanti a tre giurie - istituzionale, tecnica e voto del pubblico - che contribuiranno alla valutazione finale.

Nella giuria istituzionale saranno presenti alcuni tra gli enti più rappresentativi del territorio, tra cui Comune di Alba, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo e Confindustria Cuneo. La giuria tecnica sarà invece composta da aziende, fondazioni e incubatori come Miroglio Group, Lavazza Group, Tesisquare S.p.A., Fondazione CRC, Fondazione DIG421, Fondazione Agrion e La Gemma Venture.

Tra le startup partecipanti saranno presenti Altered Materials, Agertech, 8Pari, VisoDrones, PlantZcare, LoraWine e Aqua Farm per l’ambito agrifood; Lampante.AI e Zycon.IO nel settore energia; NANDO e PensoGreen Srl nel campo dell’economia circolare.

Accanto ai progetti innovativi prenderanno parte all’evento, tra giurie e pubblico, alcune delle aziende più rilevanti del territorio insieme a numerose piccole e medie imprese locali.

A conclusione delle presentazioni seguirà un aperitivo conviviale offerto ai partecipanti, pensato come momento informale di networking durante il quale aziende, startup e pubblico potranno incontrarsi e approfondire opportunità di collaborazione. L’ingresso all’evento è libero, aperto a visitatori, aziende interessate e alla cittadinanza.

“La sfida più grande? - dicono gli organizzatori di Expo della Sostenibilità -. Portare il mondo imprenditoriale a guardare la sostenibilità con occhi diversi. Troppo spesso le aziende la vivono come un insieme di regole, adempimenti, tecnicismi, ma il mondo delle startup racconta che la sostenibilità può essere innovazione, dinamismo, creatività, voglia autentica di cambiare le cose. E, in una parola, cool.”

Giuseppe Miroglio, presidente del Gruppo Miroglio, sottolinea: “Accogliere al PalaBlack Miroglio tante startup giovani e innovative, significa dare spazio concreto a idee, talento e imprenditorialità responsabile. Le startup rappresentano la sintesi perfetta dei valori che sosteniamo all'interno del Gruppo Miroglio, promuovendo l'imprenditorialità in azienda, assecondando, sviluppando il talento dei giovani e l'innovazione come motori di crescita per il futuro.”

LA CHIUSURA COI COMUNI SOSTENIBILI

A chiudere la quarta edizione del progetto sarà, il 30 maggio alle 16.00 al Centro Incontri della Provincia di Cuneo, la cerimonia degli EXPO Award - Comuni Sostenibili, riconoscimento dedicato alle amministrazioni locali che hanno trasformato gli impegni sulla sostenibilità in azioni concrete e misurabili per il territorio.