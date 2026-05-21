L'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano vola in Europa: sesto anno consecutivo di mobilità Erasmus

Proseguono a pieno ritmo, per il sesto anno consecutivo, le attività legate alle mobilità europee per l'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano. La vera grande novità di questo anno scolastico è che alla tradizionale formazione all'estero riservata ai docenti si è aggiunta, per la prima volta, anche la mobilità degli studenti, portando l'internazionalizzazione direttamente tra i banchi di scuola.

In questi giorni, infatti, gli alunni e le alunne della classe terza media del plesso di Bossolasco si trovano in Normandia, precisamente nel piccolo comune francese di Saint-James. I ragazzi sono impegnati in uno stimolante scambio didattico e culturale che, nei prossimi mesi, vedrà il percorso invertirsi, con l'arrivo in Alta Langa degli studenti d'Oltralpe del Collège Le Clos Tardif.

Parallelamente ai viaggi dei ragazzi, non si ferma l'aggiornamento del corpo docente. Sono appena rientrati da Cracovia, in Polonia, sei insegnanti dell'istituto: nello specifico due docenti della scuola dell'infanzia, una della primaria e tre della secondaria di primo grado. Durante una settimana di "job shadowing", ovvero di osservazione sul campo, il gruppo ha potuto approfondire da vicino il modello educativo polacco, un sistema che presenta molti punti in comune con quello italiano ma che offre anche interessanti elementi di innovazione pronti per essere introdotti nelle aule nostrane.

Il calendario della formazione estiva è già fitto. Nel mese di giugno altri tre docenti dell'istituto voleranno in Danimarca per seguire un corso intensivo di cinque giorni dedicato interamente all'educazione fuori dall'aula. Ad agosto, invece, una delegazione di altri tre insegnanti si recherà in Finlandia per un percorso, sempre di cinque giorni, incentrato sull'apprendimento esperienziale nell'educazione all'aperto. Nelle scuole dei paesi del Nord Europa è infatti particolarmente radicata la metodologia dell'outdoor education, un approccio che il Comprensivo Bossolasco-Murazzano ha in realtà già introdotto da anni all'interno del proprio curricolo d'istituto e che punta a perfezionare ulteriormente.

Il bilancio complessivo di questa apertura europea è straordinario. Grazie ai fondi del programma europeo Erasmus Plus, ad oggi sono stati oltre settanta i docenti della scuola della Granda ad aver avuto l'opportunità di confrontarsi con nuove pratiche didattiche oltreconfine. Un percorso che si traduce in un profondo arricchimento sia personale sia collettivo, con evidenti ricadute positive sulla qualità della didattica quotidiana offerta agli studenti del territorio.