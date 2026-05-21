Piazza Europa, Bongiovanni (Cuneo Mia) all'attacco: “Nessuna trasparenza, mozione di censura contro sindaca e assessore”

Il consigliere Claudio Bongiovanni di Cuneo Mia torna all'attacco della giunta cuneese sulla mancata trasparenza per l'avvio del cantiere di piazza Europa.



“Da chi è partito l'ordine di convocare preso la sede dell’area del futuro cantiere di piazza Europa alle ore 5:00 del 23 febbraio maestranze dell’impresa, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e forze dell’ordine diversamente da quanto riportato nella convocazione, per quel giorno, ad opera del RUP con n. di prot. N16909 del 18-02-2026 nella quale l’oggetto era “la presa visione delle condizioni dei luoghi e delle aree di intervento”?

La Sindaca era al corrente di questo cambio di operatività?

Perché l’Assessore ha sostenuto che l’intervento sulle alberature sarebbe avvenuto in un secondo momento contrariamente a quanto riportato nell’ordine di servizio n. 1 inviato alla direzione lavori con nota di protocollo n. 18047 in data 20 febbraio 2026 al punto 1 “Nelle more della definizione formare di un cronoprogramma condiviso tra Stazione Appaltante, Direzione Lavori e Impresa Appaltatrice, le attività di cantiere abbiano inizio prioritariamente dagli interventi sulle alberature presenti”?

La Sindaca era al corrente che la priorità dei lavori veniva data all’abbattimento delle alberature prima della seduta del Consiglio di Stato del 5 di marzo 2026?”



Questa era l'interpellanza rimasta inevasa secondo Bongiovanni, che nel prossimo Consiglio comunale ha quindi proposto una mozione di censura nei confronti della sindaca e dell’assessore Luca Pellegrino per il comportamento omissivo verso le richieste puntuali e particolareggiate.



Un comportamento che il consigliere di minoranza aveva già segnalato nel Consiglio del 27 aprile per il mancato rispetto del diritto dei consiglieri di “ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”, al quale si aggiunge il dettaglio con cui “Il Presidente del Consiglio Comunale … Assicura inoltre un’adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari, ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio… In particolare il Vice-presidente coadiuva il Presidente …c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l’acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell’espletamento del loro mandato” .



Si tratta di un atto politico formale che se votato, anche dalla maggioranza, potrebbe persino mettere a rischio il governo cittadino.