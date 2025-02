Progetto "VolontariAmo": AISPA avvia gli incontri di educazione civica nelle scuole medie di San Michele e Vicoforte

Si sono conclusi in settimana, per quest’anno scolastico, gli ultimi incontri di educazione civica “VolontariAmo – Il mondo della Scuola avvicina i ragazzi alle Comunità Territoriali”, rivolto ai giovanissimi ed avviato nelle classi di seconda e terza media dell’Istituto Comprensivo San Michele Mondovì nei plessi di San Michele e Vicoforte in orario curriculare.

Il progetto, ideato e promosso dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A., ha visto realizzarsi una nuova edizione nella zona del Monregalese, oltre a quella che già si svolge nel Saviglianese, nei mesi di novembre e febbraio, coinvolgendo anche rappresentanti delle associazioni locali. I ragazzi hanno potuto riflettere e riscontrare in prima persona il ruolo del volontariato attivo, toccando con mano cosa significa “rendersi utili” all’interno della comunità in cui vivono e comprendere il valore dello stare insieme agli altri in modo costruttivo e “sano”. Gli incontri si sono realizzati con gli operatori della Cooperativa Caracol: i primi si sono svolti a novembre con momenti di confronto e attività di stimolo per sensibilizzare al concetto di “comunità”, ciò che la crea e le gravita intorno. Negli ultimi incontri, conclusi nei giorni scorsi, sono stati coinvolti i rappresentanti di una quindicina di associazioni ed enti di volontariato della zona per portare una concreta testimonianza. Hanno partecipato: la Biblioteca e la Protezione Civile dei rispettivi paesi, MondoVip, la Croce Rossa, l’A.V.O., Fede e Luce, Nativitas, i volontari parrocchiali, l’ABC dell’Aiuola, G.E.A. (Canile), la Consulta Giovanile vicese e la Pro Vicoforte.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A., spiega: «Siamo soddisfatti dell’esperienza monregalese di questo progetto, dove i ragazzi hanno partecipato in modo attivo e curioso ai laboratori organizzati dalla Cooperativa Caracol e tante associazioni locali hanno aderito per condividere con loro la propria testimonianza ed esperienza. Il fatto di dare la possibilità ai giovanissimi di parlare e confrontarsi direttamente con gli enti di volontariato locale è un modo per fargli fare un 'primo passo' all’interno delle dinamiche del proprio territorio e del comune in cui vivono. Speriamo di averli stimolati ad uno spirito di servizio più 'ampio' che, in futuro, può sfociare anche nel contesto amministrativo locale, utile ed essenziale per il proseguimento di una Comunità futura, obiettivo a cui la nostra Associazione aspira per la sopravvivenza degli enti locali».

Conclude Gasco: «A nome del Direttivo di A.I.S.P.A., vorrei rinnovare i ringraziamenti al Dirigente e Professori dell’Istituto Comprensivo per la fiducia e collaborazione, alla Cooperativa Caracol ed i suoi operatori coinvolti, a tutte le associazioni e volontari per essere intervenuti negli ultimi incontri, alle Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo per il prezioso supporto».