Nuova veste per “Terra di Artigiani”, il museo che racconta i mestieri con la realtà virtuale e aumentata [FOTO E VIDEO]

Era il 2016 quando Confartigianato Imprese Cuneo inaugurò la sua realtà museale “Terra di Artigiani”, collocata nei sotterranei della sede provinciale. A distanza di quasi dieci anni, dopo un “sostanzioso” restyling tecnologico, lunedì 24 febbraio l’associazione ha ripresentato in forma ufficiale il suo prezioso “scrigno” contenente storia, tradizione, unicità e modernità.

Con l’impostazione di percorsi di visita diversificati a seconda della tipologia di partecipanti e un’accurata rivisitazione dei vari supporti tecnologici, a cui sono stati aggiunti dieci visori VR per la realtà aumentata, Terra di Artigiani oggi si presenta non soltanto come luogo di memoria che documenta il passato, ma come un valido testimone del rapido cambiamento generale in atto e della necessità di tutelare i valori intrinseci all’artigianato, attraverso i quali poter interpretare un futuro dinamico e proiettato verso l’innovazione.

A tagliare il “nastro ideale” del nuovo look museale, realizzato con il sostegno di un bando NextGenerationEU del Ministero della Cultura e il contributo di Fondazione CRC, erano presenti il presidente di Confartigianato Imprese Cuneo e Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il direttore di Confartigianato Imprese Cuneo Joseph Meineri, l’assessore comunale Luca Pellegrino, il consigliere provinciale e sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, l’assessore regionale Marco Gallo, il consigliere della Fondazione CRC Fabio Lora, numerosi sindaci e rappresentanti delle istituzioni locali e numerose aziende associate.

“Guest star” dell’evento il noto personaggio televisivo Fulvio Marino, appassionato di enogastronomia, lievitista esperto, divulgatore, formatore e docente. La sua presenza “fisica” per l’occasione, ha rappresentato il trait d’union tra mondo “reale” e “virtuale”, in quanto il suo ologramma, proiettato all’ingresso del museo, rappresenta la prima forma di accoglienza verso i visitatori, con la citazione dei valori e del significato dell’essere artigiano.



«Con “Terra di Artigiani” - dichiara il presidente Crosetto - abbiamo voluto raccontare la storia “unica” del nostro artigianato, che attraverso lo scorrere del tempo ha testimoniato la trasformazione del sistema di lavoro da bottega ad impresa. Ora, con l’innesto di strumenti tecnologici avanzati proponiamo ai visitatori di viaggiare “virtualmente” all’interno delle aziende del nostro territorio, vivendo una vera e propria full immersion nella produttività artigianale, attraverso immagini, suoni e rumori. Inoltre, attraverso i “visori” a realtà aumentata potremo portare il museo “fuori” dal museo, utilizzandoli anche in eventi e mostre sul territorio, e nelle scuole per avvicinare gli studenti al mondo artigiano e ai suoi valori».

«È un importante “passo” tecnologico – sottolinea il direttore Meineri - che documenta “dall’interno” l’evoluzione delle aziende artigiane. Un cammino di ottant’anni che tante imprese hanno scelto di percorrere a fianco della nostra Associazione, da sempre in prima linea con il suo impegno sindacale a supporto del comparto e con i suoi servizi “su misura”. La storia dell’artigianato cuneese e la storia di Confartigianato Cuneo si fondono in un “unicum” che rappresenta un interessante spaccato di come il territorio sia cresciuto condividendo opportunità e sfide del futuro».





I LOCALI

Utilizzata fino al 1995 dall’Arma dei Carabinieri, l’ex caserma di corso IV Novembre a Cuneo, ospita dal 23 maggio 2008 la sede territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo. Venne acquistata nel 2002 dall’Associazione per ampliare i suoi vecchi uffici, collocati a fianco dello stabile.

Nel recupero dei sotterranei della caserma si è scelto di dare loro un ruolo di contenitore “storico”, nel quale si possa raccontare e testimoniare il percorso dell’artigianato in provincia di Cuneo e la sua stretta interazione con lo sviluppo del territorio.

Il forte legame tra le attività artigianali e l’evoluzione storico-economico-sociale della Granda, documentati nelle sale dei sotterranei, sono suggellati dalla presenza della cella in cui, il 2 dicembre del 1944, venne imprigionato dai repubblichini e ridotto in fin di vita l’eroe nazionale Duccio Galimberti.