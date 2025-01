La Valle Grana piange Rosanna Rignon, contitolare della “Osteria da Marì”

In Valle Grana sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la morte di Rosanna Rignon, contitolare della “Osteria da Marì” in borgata Colletto di Castelmagno. Originaria del luogo, aveva 67 anni ed attualmente abitava a Pradleves. Da giovane aveva vissuto per alcuni anni a Torino, dove aveva aiutato il fratello nella gestione di un locale e dove nel contempo si era dedicata anche agli studi, prendendo il diploma da segretaria. Tornata nella sua amata valle, aveva iniziato ad aiutare la mamma nella conduzione della storica osteria di famiglia, diventandone poi, oltre una decina d’anni fa, contitolare insieme al fratello.



Di lei quel grembiule bianco, il sorriso gentile e quella passione per la cucina: deliziosi erano i suoi gnocchi al Castelmagno, come anche le altre specialità della tradizione piemontese che preparava. Storico locale di famiglia, l’osteria porta il nome della mamma Marì e soprattutto racconta i preziosi legami, quelli in cui più credeva Rosanna.



Attenta al prossimo, impegnata anche in varie attività di volontariato è ricordata con grande affetto da molte persone. Resterà nel cuore del marito Giovanni, dei figli Daniele con Michela e Marco con Isabella, del piccolo nipotino Manuel, del fratello Franco, del cognato Sergio, delle cognate Marina e Irma e dei parenti tutti.



Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 14.30 nella Parrocchia di Sant'Ambrogio in Colletto di Castelmagno.