ITT Motion Technologies e Michelin: innovazione e sostenibilità al centro dell’incontro a Barge

ITT Motion Technologies ha ospitato presso il proprio Innovation Center di Barge una delegazione di Michelin, composta dallo staff della Direzione Industriale Europa e dai responsabili dello stabilimento di Cuneo. Un incontro di alto livello, nato nel contesto degli incontri di Confindustria Cuneo, che ha permesso di condividere visioni strategiche su innovazione e sostenibilità.

Durante la visita, gli ospiti hanno potuto osservare da vicino le avanzate capacità di ricerca e sviluppo di ITT. “Grazie a questa interazione con Michelin, che ringraziamo per la visita, abbiamo avuto l’opportunità di mostrare come ITT Motion Technologies sappia anticipare tendenze e necessità del mercato automotive, integrando nuove tecnologie in un settore in rapida evoluzione”, ha dichiarato Pietro Durando, R&D Basic Research Director di ITT. “Il nostro impegno per l’innovazione si concretizza soprattutto nell’Innovation Center, dove, con il nostro team di ricerca e sviluppo, lavoriamo su progetti a lungo termine che rispondono alle sfide della nuova transizione ambientale e migliorano la sicurezza dei veicoli, garantendo al contempo la massima efficienza energetica”.

L’incontro ha dato spazio anche ai temi della sostenibilità, come ha sottolineato Jessica Garau, Energy & Sustainability Director di ITT: “Il focus sulla sostenibilità ambientale è stato centrale nell’incontro con Michelin, perché intendiamo le sfide ambientali come opportunità di innovazione e miglioramento. Stiamo implementando soluzioni come l’installazione di impianti fotovoltaici presso i nostri stabilimenti, contribuendo significativamente alla riduzione dell’impronta carbonica e al contenimento dei costi energetici. È incoraggiante vedere che la nostra visione è in linea con quella di Michelin”.

Anche Michelin ha espresso soddisfazione per l’incontro. Simone Rossi, Direttore dello stabilimento Michelin di Cuneo, ha elogiato il lavoro di ITT: “Con alcuni colleghi dello stabilimento Michelin di Cuneo, insieme allo staff della Direzione Industriale Michelin Europa, siamo stati accolti nella nuova sede R&D di ITT Motion Technologies. Un’opportunità unica per scoprire un’eccellenza dell’industria piemontese, visitando i laboratori di ricerca e prototipazione sotto la guida competente e professionale del personale ITT. Un caloroso ringraziamento per l’accoglienza curata nei dettagli”.