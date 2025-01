Cuneo: verso la conclusione i lavori alla Scuola “Luigi Einaudi"

È stata smantellata una parte di cantiere attorno alla scuola primaria "Luigi Einaudi" in Corso Galileo Ferraris e in Via Quintino Sella a Cuneo perché la parte più consistente dei lavori di riqualificazione della copertura e delle facciate della scuola si stanno concludendo.

Le facciate sono ora rinfrescate, l’efficientamento energetico dell’edificio migliorato grazie alla posa di un cappotto termico e dell’isolamento sulla soletta del sottotetto, i lavori a beneficio della sicurezza terminati su una parte della scuola.

La parte più consistente del cantiere è così terminata, ma i lavori non sono conclusi: mancano alcuni interventi di finitura e soprattutto si procederà alla coibentazione della palestra che affaccia su via XX Settembre e, per motivi di sicurezza, a interventi sulle maniche di Via Schiapparelli e Via XX Settembre dove è prevista la revisione del manto di copertura e la messa in sicurezza dei cornicioni e delle facciate Si tratta di lavori che sono stati aggiunti in corso d’opera, a seguito di perizia di variante tecnica, e sono possibili grazie alle economie di spesa del cantiere. L’intervento ha fin qui rispettato le tempistiche previste dall’appalto. In ragione delle lavorazioni aggiunte, il cronoprogramma è stato aggiornato e la fine lavori è ora prevista nel mese di aprile.

Per alcuni giorni, fino al 26 gennaio, i marciapiedi di corso Galileo Ferraris e di via Schiapparelli saranno ancora occupati. Poi il cantiere si sposterà sulla restante parte di via XX Settembre e via Schiapparelli, occupando i marciapiedi.

L’intervento è stato reso possibile grazie a una erogazione della Fondazione CRC, di importo pari a € 1.550.000,00, nell’ambito dell’iniziativa "Interventi straordinari 2023– 30 anni insieme": l’Amministrazione comunale aveva deciso di utilizzare quei fondi a beneficio dell’edilizia scolastica. La scuola Luigi Einaudi era stata valutata come la più bisognosa di un intervento di riqualificazione.

“Siamo molto contenti del risultato dell’intervento che è già visibile da chi transita su corso Galileo Ferraris” dice la Sindaca Patrizia Manassero, insieme al Vice-sindaco Luca Serale e all’Assessora competente Paola Olivero.

“L’edificio aveva decisamente bisogno di questi lavori. Il nostro grazie alla fondazione CRC che li ha resi economicamente possibili. Ringraziamo i tecnici che hanno accompagnato i lavori, che sono stati temporalmente in linea con le previsioni, ma anche la dirigente dell’Istituto comprensivo Rosanna Blandi, tutto il personale scolastico e le famiglie per la collaborazione e la pazienza nel convivere con il cantiere. Siamo certi che sarà più semplice vivere questa scuola più bella e più sicura”.