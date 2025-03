Inaugurato un nuovo centro di formazione professionale all’ospedale di Verduno

Un nuovo centro di formazione professionale presso l'ospedale di Verduno è stato inaugurato dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra nella giornata di giovedì 27 febbraio.

Il presidente della Commissione Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, intervenuto all'inaugurazione: "Un sentito ringraziamento va al direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra, dott. Luciano Scalise, per avere dato seguito al progetto lungimirante di dotare l’ospedale di un nuovo centro di formazione e alla signora Anna Maria Cantamessa per averne consentito la realizzazione attraverso l'importante contributo economico devoluto".

L’iniziativa, alla quale ha preso parte anche il presidente della Regione Alberto Cirio, ha ospitato il teologo e filosofo Vito Mancuso per una lectio magistralis sul valore dell’insegnamento della medicina partendo dagli antichi filosofi greci fino ai giorni nostri.

Conclude Icardi: "Investire nella formazione del personale della sanità contribuisce in modo significativo a compiere azioni di miglioramento dell’intero sistema, grazie alle ricadute concrete dei benefici della formazione sulla qualità complessiva delle prestazioni del settore. Per queste ragioni ritengo che la formazione sia una leva per migliorare i servizi offerti al cittadino da parte delle aziende sanitarie".