AVIS Cuneo, 937 donazioni nel 2025 ma serve più continuità

In occasione dell’assemblea annuale, la sezione AVIS di Cuneo ha approvato il bilancio consuntivo e presentato la relazione relativa all’attività del 2025. Un anno significativo, segnato dalle celebrazioni per l’80° anniversario della Fondazione, che ha visto l’associazione impegnata su più fronti: dalla solidarietà concreta al presidio costante del territorio.

Il bilancio dell'attività trasfusionale per il 2025 si è attestato su un totale di 937 donazioni, di cui 602 di sangue intero e 335 di plasma. Il dato più significativo del 2025 riguarda l’incremento di 49 nuovi giovani donatori.

Dall'analisi dei dati emerge una criticità legata alla frequenza: molti donatori (sia uomini che donne) si sono limitati a una sola donazione annuale, pur potendone effettuare rispettivamente quattro e due. Questa è la sfida del 2026: promuovere la periodicità tra le fila dei donatori avisini.

“Il nostro cammino deve puntare sul reclutamento di nuovi donatori tra le nuove generazioni” – ha dichiarato la presidente Rosina De Luca –. “Donare richiede pochi minuti, ma garantisce la vita a qualcun altro. Abbiamo bisogno di un piccolo impegno in più per rispondere alla costante carenza di sangue e plasma”.

Il 2025 è stato un anno di intensa attività sociale e promozionale, mirata a sensibilizzare la cittadinanza attraverso eventi diversificati. Tra le iniziative più significative spiccano le celebrazioni dell'80° anniversario con "La Vetrina in Rosso", che ha coinvolto 40 negozi della città, culminando nella premiazione dei soci emeriti Giuseppina Ferrua, Romano Pellegrino e Francesco Ciolino. L'AVIS ha inoltre partecipato a manifestazioni storiche come la Straconi, la Fausto Coppi e la pedalata Bimbimbici. Particolare attenzione è stata dedicata al supporto ai giovani: in collaborazione con il Comune di Cuneo e la sindaca Patrizia Manassero, l'associazione ha partecipato alla consegna della Costituzione ai neo-diciottenni per incoraggiarli al dono.

Oltre alla promozione, la sezione ha destinato contributi concreti a diverse realtà locali, tra cui l'Associazione ESO ES O.D.V. e la Cooperativa Fiordaliso. Di particolare rilievo il supporto al sistema sanitario con la donazione di una poltrona per prelievi e terapia al Reparto di Ematologia e di un agitatore piastrinico al Centro Trasfusionale.

L’assemblea annuale è stata l’occasione per consegnare le borse di studio a 5 giovani donatori della sezione. L’impegno di Avis Cuneo è anche quello di sostenere concretamente i giovani donatori: tutti gli anni questo viene fatto offrendo un supporto concreto a chi, oltre allo studio, si impegna anche nella solidarietà.

Le borse di studio sono state consegnate a Leonardo Comba, Gabriella Pilogallo, Annalisa Bruno, Chiara Gullino e Caterina Magnetto Allietta