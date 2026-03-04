Costigliole Saluzzo, prime donazioni AVIS ora possibili in sede: Luca e Virginia aprono la strada

Le attività della sezione AVIS di Costigliole Saluzzo per il 2026 si sono aperte nel migliore dei modi. La prima giornata di donazioni dell’anno ha portato con sé una novità significativa: da quest’anno gli operatori del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Cuneo possono effettuare le prime donazioni dei neo-donatori direttamente presso le sedi territoriali.

Fino allo scorso anno i nuovi donatori erano tenuti a recarsi a Cuneo per il primo prelievo; ora possono iniziare il loro percorso vicino a casa. Una scelta che abbatte un ostacolo concreto e che domenica 1° marzo ha già dato i suoi frutti: Luca e Virginia, entrambi diciottenni nel 2025, sono stati i primi a donare nella sede di Costigliole Saluzzo con questa nuova modalità.

Vederli compiere questo gesto alla loro età, scegliendo di entrare nella grande famiglia dei donatori, è motivo di orgoglio e di sincera gratitudine, ancora di più in un anno in cui la sezione taglia il traguardo dei cinquant’anni di attività.

Benvenuti a voi e ai vostri coetanei che nei mesi scorsi si sono uniti alla famiglia AVIS, e grazie per il vostro dono.



Le prossime giornate di donazione, aperte a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla donazione o continuare il proprio percorso, sono fissate per domenica 31 maggio, domenica 30 agosto e domenica 29 novembre.

Per informazioni: facebook.com/AVISCostiglioleSaluzzo



