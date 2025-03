Volley A3M. Con la salvezza in mano Monge Gerbaudo Savigliano in trasferta a San Donà di Piave

Dopo aver tirato il fiato con il weekend di riposo legato alla disputa della final four della Del Monte Coppa Italia A3, il Monge-Gerbaudo Savigliano, blindato il discorso salvezza 15 giorni orsono, torna in campo per l’ultima trasferta stagionale di regular season, rendendo visita alla capolista Persona Time San Donà di Piave nel 17° turno del Girone Bianco.

L’avversario. Bastano i numeri per raccontare la qualità dei veneti, primi della classe insieme ai cugini di Belluno e lanciatissimi nella corsa alla promozione in Serie A2. 34 punti fatti, più di 2 di media a partita, 13 vittorie e appena 3 sconfitte, 41 set vinti e appena 22 persi. Soprattutto, un rendimento netto nel girone di ritorno, “macchiato” solo dall’ultima sconfitta, l’unica dopo il giro di boa, patita proprio prima della sosta con il netto passivo di 3-0 in casa di Mantova. I ragazzi di coach Daniele Moretti sono tra i migliori dell’intera serie nazionale nei fondamentali del servizio (dove sono secondi alle spalle della sola Belluno), dell’attacco e del muro, ma possono anche contare su alcune individualità di spicco. Su tutte, quella dell’esperto Stefano Giannotti, terzo miglior realizzatore per set dell’intera A3 (342 punti, 5,43 di media a parziale), anche se sarebbe riduttivo ricondurre la potenzialità offensiva dei veneti al solo loro opposto. Che tutto il roster sia di qualità, lo ha confermato anche il percorso in Coppa Italia, dove la Personal Time si è arresa solo in finale contro Sorrento, dopo aver travolto 3-0 Ortona in semifinale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Con sette giorni di riposo in più degli avversari di turno, i piemontesi arrivano al match con una discreta dose di serenità, conquistata grazie ai fondamentali tre punti strappati ad Ancona a metà febbraio. Coach Michele Bulleri ha le idee chiare: “Per battere San Donà, sarò banale, ma servirà continuità. Abbiamo già dimostrato che se giochiamo al massimo delle nostre potenzialità, possiamo giocarcela con chiunque. È importante, appunto, che si riesca però ad avere maggiore continuità di rendimento. Nelle ultime due partite della regular season affronteremo le prime due della classe, che verosimilmente saranno le nostre avversarie anche al primo turno playoff. Sarà, quindi, un ottimo test per vedere a che punto siamo”.

I precedenti. Sono già otto i precedenti tra le due squadre, con un andamento abbastanza unilaterale: 7 vittorie a una per Savigliano, che ha perso però l’ultimo incontro, quello del girone d’andata di questa stagione, vinto 1-3 dai veneti al PalaSanGiorgio.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Personal Time San Donà di Piave e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 3 marzo al PalaBarbazza.