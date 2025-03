A Mondovì la festa della pace di Azione Cattolica

Sabato 8 marzo in Piazza Maggiore si è svolta la Festa della pace, organizzata dall’Azione Cattolica insieme ad alcune associazioni della città, Migrantes, Scout, Don Gianni con Quaresima di Fraternità, che sono intervenute con una piccola testimonianza rivolta a ragazzi e animatori che li accompagnavano e altre che hanno partecipato inserendo il proprio logo sul volantino.

Il tema della giornata è stato “È la tua parte”, in continuità con il tema nazionale che la guida di Ac proponeva per il cammino di quest’anno.

I bambini, provenienti da alcuni oratori della diocesi, dopo un momento di accoglienza, hanno avuto modo di divertirsi con giochi preparati dell’equipe dell’Azione Cattolica Ragazzi, spunto di riflessione sui problemi nel mondo che ci sono attorno a noi; ad ognuno è stato quindi chiesto di fare la propria parte ossia di cercare, per quanto possibile nel loro piccolo, di contribuire nel limitare la crescita delle difficoltà già presenti nel mondo ed evitare la nascita di altre.

I bambini sono poi stati invitati a decorare delle sagome di omini: ogni parte del corpo è stata colorata in maniera differente in modo da rappresentare l’impegno che ciascuno di noi deve prendersi per limitare le problematicità su cui i bambini hanno riflettuto nel pomeriggio insieme.

In chiusura è stata realizzata anche una grande sagoma a forma di omino, con il logo dell’ ACR Mondovì e tutte le firme dei partecipanti.

Agli animatori è stata proposta un’attività pensata dal settore giovani che verteva sugli stessi temi affrontati dai più piccoli.

La giornata si è conclusa con la preghiera, guidata dall’ assistente Don Marco Giordanengo (Giordy) e con la buonissima merenda gestita ed offerta dal settore adulti, che ringraziamo calorosamente.

Si ringraziano inoltre tutti i partecipanti e chi ha permesso la realizzazione della giornata (dagli animatori dell’equipe a chi ha semplicemente contribuito offrendo del materiale)

Il prossimo appuntamento per tutti i ragazzi saranno i campiscuola: 16-22 giugno (2^,3^,4^ elementare); 23-29 giugno (5^ elementare/1^ media); 30 giugno-6 luglio (2^,3^ media). Vi aspettiamo numerosi e pieni di voglia di divertirvi e di vivere bellissimi momenti insieme.