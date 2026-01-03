 / Attualità

Attualità | 03 gennaio 2026, 19:46

Revello e Rifreddo ottengono 30 mila euro dalla Regione con il bando “Invecchiamento attivo”

Finanziato il progetto “Attiva-Mente”: iniziative per il benessere, la socialità e la partecipazione degli over 65 con un punteggio di 94 su 100

Il pranzo degli anziani di Revello organizzato dal Comune lo scorso settembre

Il Comune di Revello, in qualità di ente capofila, insieme al Comune di Rifreddo, ha ottenuto un finanziamento di 30 mila euro dalla Regione Piemonte nell’ambito del ‘Bando invecchiamento attivo’, destinato a sostenere progetti rivolti alla popolazione over 65.

Il progetto ‘Attiva-Mente’ – spiegano dal Comune - è risultato ammesso al contributo con un punteggio di 94 punti su 100, all’interno di una graduatoria che ha visto la partecipazione di oltre 60 enti pubblici piemontesi, a conferma dell’ampio interesse e della competitività del bando.

L’iniziativa prevede attività orientate al benessere e alla partecipazione sociale delle persone anziane, articolate in tre ambiti principali: alfabetizzazione digitale, laboratori creativi, culturali ed espressivi, attività di movimento e prevenzione per la salute.

Il progetto nasce dall’ascolto dei bisogni del territorio e dalla collaborazione tra amministrazioni – sottolinea l’Amministrazione comunale di Revello – con l’obiettivo di offrire opportunità concrete di socialità, apprendimento e benessere alle persone anziane, valorizzandone il ruolo all’interno della comunità”.

Nei prossimi mesi saranno comunicati tempi e modalità di avvio delle attività previste dal progetto.


 

AMP

