Zelenskyj tra mito e realtà: Fulvio Scaglione presenta il suo nuovo libro ad Alba

La lista "Alba città per vivere", segnala l'incontro sul volume di Fulvio Scaglione dal titolo "Zelenskyj. L'uomo e la maschera", ed. Meltemi, per venerdì 14-3 alle ore 18 in Banca d'Alba, Via Cavour.

L'abilità e l'ambiguità caratterizzano un personaggio che ha segnato il nostro immaginario negli ultimi tre anni, in un contesto internazionale caotico, che pochi avrebbero previsto anche soltanto all'inizio del decennio. E gli ultimi mesi, tra Israele, Palestina, Russia, Ucraina e Stati Uniti, sono ancora più convulsi. Il libro vuol essere un contributo per delineare un ritratto più approfondito di un uomo che è stato visto come un eroe o un giocatore di poker, un baluardo della democrazia o un aspirante autocrate pronto a chiudere canali TV e a sbarazzarsi di critici scomodi o potenziali avversari: forse la storia lo ha trascinato in un gioco troppo grande, perché prigioniero dei nazionalisti ucraini e degli interessi strategici degli USA. E il dramma consiste nella risposta a una Russia tuttora forte, in cerca di un ruolo nuovo, guidata da 25 anni da un Putin cinico e spregiudicato.

Questo lavoro di ricerca è svolto da un giornalista e scrittore capace di argomentare fuori dal coro e grande esperto del mondo russo e ucraino, oltre che del Medio Oriente. Fulvio Scaglione, a lungo vicedirettore di Famiglia Cristiana, oggi direttore di Inside Over e collaboratore di Limes e di Avvenire, si è occupato nei suoi libri, fra l'altro, di Iraq e di Siria, dopo aver seguito da vicino i forti mutamenti del mondo ex-sovietico. Più recenti sono stati i suoi articoli coraggiosi sulla tragica vicenda israelo-palestinese.