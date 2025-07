Serata in giallo: inizia l'estate che vede insieme Open Baladin Cuneo e Campagna Amica

Venerdì 11 luglio, inizia ufficialmente l’estate firmata Campagna Amica! In collaborazione con l’Open Baladin Cuneo, a partire dalle 17, piazza Foro Boario si colorerà di giallo con un mercato contadino che porterà nel cuore della città tanti prodotti a Km0.

Non mancheranno le attività per i più piccoli con i laboratori didattici per far scoprire la ricchezza della biodiversità (info e prenotazioni: 366 5752531 - eca.cn@coldiretti.it).

E non prendete appuntamenti per cena: nell’ambito del progetto Piacere la Piemontese, tra i classici piatti proposti nel menù di Open Baladin Cuneo potrete scegliere anche due succulenti piatti a base di carne di Razza Piemontese. Il tutto condito da tanta buona musica! Inoltre, durante la serata potrete aderire alla raccolta firme #nofakeintaly.