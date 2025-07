Torna “Sangiacomo in Festival”: 25ª edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura

Dal 27 luglio 3 agosto a San Giacomo di Roburent ritorna “Sangiacomo in Festival”, XXV° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a San Giacomo di Roburent.

Questo è il quarto anno che il Festival si svolge con la nostra direzione artistica, di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro di Kirby Teatro - La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC). Abbiamo programmato 8 spettacoli giornalieri e ben 5 laboratori creativi tenuti dalle compagnie ospiti che vanno dalla costruzione al Musical Week. Quest’ultimo non è altro che un laboratorio teatrale e musicale di 3 giorni tenuto da La Bottega Teatrale che ha sempre avuto negli ultimi 3 anni, da quando viene realizzato, un successo strepitoso di partecipazione.

Il festival conferma anche la dimensione internazionale ospitando due giganti del Teatro di Figura mondiale: dal Portogallo arriverà la compagnia “S.A. Marionetas – Teatro & Bonecos” con lo spettacolo di burattini tradizionali portoghesi “Dom Roberto” e dall’Egitto la compagnia “Elmahrousa Group” con uno spettacolo musicale tradizionale egiziano che si concluderà con una danza strepitosa di un ballerino in carne ed ossa, che farà di questo spettacolo unico un esempio raro di connubio tra marionette e attori.

Tra le compagnie italiane presenti, oltre a Kirby Teatro - La Bottega Teatrale, vi sarà il Teatrino dell’Es di Bologna, il Teatro dei burattini di Ivano Rota di Cantù (CO), Gli Alcuni di Treviso (storica compagnia che collabora con la RAI per la produzione di cartoni animati tra cui la serie su Leonardo Da Vinci divenuto anche un film per il Cinema), da Varese ben due compagnie, “Progetto Zattera” e Teatro Blu. Fra queste ben 2 sono riconosciute dal MIC (Teatro Blu e Gli Alcuni) a dimostrazione che il nostro festival è appetibile anche dalle grandi compagnie.

In occasione di questa straordinaria edizione del Festival vi saranno ben due mostre diffuse negli esercizi commerciali di San Giacomo, una fotografica che narra i momenti salienti di 25 anni di storia ed una di burattini affiancate dalle foto per i 30 anni de La Bottega Teatrale. Suggestiva sarà la sfilata di lanterne per le vie di San Giacomo la sera del 29 luglio che terminerà in piazza Edue Magnano proprio per ricordare il fondatore di questo straordinario Festival, Edue Magnano.

Chiuderà, infine, la 25esima edizione l’esibizione, in piazza Edue Magnano, dei partecipanti al laboratorio “Musical Week” il 3 agosto.