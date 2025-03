A Boves l'assemblea provinciale dell'Avis Cuneo

Sabato 22 marzo presso il Teatro Borelli di Boves alle ore 15:00 si terrà la 68ª Assemblea dell’Avis Provinciale di Cuneo. Un appuntamento annuale per fare il punto della situazione su donazione di sangue, plasma e emocomponenti nella provincia Granda. Le donazioni, in crescita nel 2024 rispetto ai risultati del 2023, sono state 23.103 con un aumento di + 874, i donatori attivi sono 13.796 e i nuovi donatori sono 1.433.

Nel corso dell’evento, a cui parteciperanno i vertici avisini Provinciali e Regionali, si svolgeranno le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale.

Così il Presidente uscente Flavio Zunino: “Un momento di partecipazione e di grande importanza per la nostra associazione che si prepara alle sfide dei prossimi anni. Siamo felici del risultato raggiunto, ma non dobbiamo fermarci perché ogni giorno cresce la richiesta di sangue e emocomponenti a cui il Sistema Sanitario deve far fronte”.

Nel corso dell’Assemblea saranno consegnati anche gli Oscar della Generosità Provinciali, uno speciale premio per i volontari che si sono contraddistinti nel sostegno all’associazione nel corso degli anni.

I premiati saranno: Antonio Bruno (Avis Cuneo), Daniele Dutto (Avis Boves), Marcellina Prino (Avis Cavallermaggiore), Claudio Testa (Avis Madonna del Pilone).