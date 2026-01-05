La sicurezza nei primi anni di vita del bambino: incontri per famiglie ed educatori ad Alba e Bra

L’ASL CN2 organizza incontri per famiglie ed educatori al fine di promuovere la sicurezza nei primi anni di vita.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, in collaborazione con i Nidi Comunali di Alba e Bra, organizza due incontri gratuiti a tema “CRESCERE IN SICUREZZA”: si tratta di momenti di condivisione e confronto rivolti a famiglie ed educatori, per promuovere la sicurezza in ambiente domestico e nei trasporti nei primi anni di vita (0-3 anni).

Durante gli incontri si parlerà di prevenzione degli incidenti in casa, trasporto in auto in sicurezza e fattori protettivi per una nanna sicura.

Gli appuntamenti previsti sono:

ad Alba – 13 GENNAIO 2026 ore 16.30 presso Asilo Nido Comunale “L’Ippocastano”, ingresso da Via Diaz;

a Bra – 15 GENNAIO 2026 ore 17.00 presso la Sala Conferenze G. Arpino, in Largo della Resistenza.

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione cliccando sul seguente link: ISCRIZIONE .