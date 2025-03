E' stata presa, dopo numerosi avvistamenti e segnalazioni, la volpe che da un po' circolava per le strade di Pianfei, forse in cerca di cibo.

Il Comune ha preso in carico la vicenda e si è attivato, riuscendo a catturarla grazie al signor Alex Quaranta.

L'animale, spaventato ma in salute, è stato preso in carico dal personale della Provincia e verrà rilasciato in luogo idoneo.