THROUGHSPORT porta il “vento in faccia” al Fausto Coppi Village: con la bici Veloplus l'esperienza ciclistica non ha barriere

Un weekend intenso di sport, emozioni e condivisione: THROUGHSPORT ha partecipato con entusiasmo all’edizione 2025 del Fausto Coppi Village, integrando la sua missione sociale all’interno di uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ciclismo e outdoor in Piemonte.

Una presenza significativa e coerente alla visione dell’associazione: da un lato il coinvolgimento a 360° dei propri soci, dall’altro l’impegno operativo nel rendere accessibile l’esperienza ciclistica alle persone con disabilità attraverso l’uso della bici inclusiva Veloplus.

“Crediamo nello sport come strumento per unire, per rompere barriere e diffondere una cultura dell’accessibilità – racconta Davide Rivero, atleta e co-fondatore di THROUGHSPORT –. Portare la nostra bici inclusiva in un contesto come quello della Fausto Coppi significa mostrare che l’inclusione è possibile e può convivere anche con il mondo delle competizioni.”

Il weekend si è aperto con il talk del Cuneo Bike Festival, nella serata di venerdì: un momento di confronto in cui Davide Rivero ha raccontato il doppio ruolo che riveste all’interno dell’associazione, sia come sportivo d’élite sia come promotore di iniziative inclusive e sostenibili.

Sul piano sportivo, Stefano Marongiu, socio e co-fondatore, ha onorato la partecipazione alla manifestazione prendendo parte sia alla corsa serale competitiva di 7km del venerdì che alla Mediofondo della Fausto Coppi domenica mattina, onorando i valori di THROUGHSPORT.

Dietro le quinte, ma sempre in azione, Lucia Nallino, Davide Giordano e Davide Rivero hanno rappresentato il cuore operativo dell’associazione durante l’intero evento. In particolare, si sono occupati della formazione degli accompagnatori e dell’accompagnamento diretto delle persone con disabilità sulla bici Veloplus.

“Ho vissuto momenti molto toccanti – racconta Lucia, operatrice e volontaria –. Quando qualcuno scende dalla bici con le lacrime agli occhi o con un sorriso largo e sincero, capisci davvero cosa significa l’ebrezza del ‘vento in faccia’. È un’emozione che ti attraversa e ti cambia.” Mi sento fatta per questo, sono felice di far parte di questa associazione!

L’iniziativa ha riscosso grande interesse da parte del pubblico. Il contatto diretto con la bici inclusiva ha contribuito a superare dubbi e diffidenze, rendendo l’esperienza tangibile, reale, alla portata di tutti.

“Il bilancio è positivo – continua Davide Rivero –. Abbiamo visto persone incuriosirsi, provare, emozionarsi. Cinque accompagnamenti ben riusciti durante i tre giorni. Questo è il segno che stiamo andando nella direzione giusta. Ringraziamo l’organizzazione de La Fausto Coppi per averci accolto con fiducia, Fabio Pellegrino per gli spunti e aiuti che riversa in ogni progetto, Giulia Poetto per aver dato voce alla nostra presenza, Acli per il supporto assicurativo e tutti coloro che hanno deciso di darci fiducia. Un grazie speciale agli sponsor che ci sostengono e che permettono a THROUGHSPORT di esistere e crescere.”

Una bici per tutta la comunità

La bici inclusiva Veloplus utilizzata durante l’evento è la prima disponibile in modo permanente per tutta la comunità nel cuneese. È prenotabile da chiunque voglia accompagnare una persona con mobilità ridotta, semplicemente chiamando la biglietteria di GRANDABUS presso il Movicentro di Cuneo – Piazzale della Libertà, 16.

Per info e prenotazioni:

📞 Grandabus Biglietteria Cuneo – 0171 697062