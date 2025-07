Quarant’anni dopo, i finanzieri del colle della Maddalena si ritrovano per celebrare il commilitone diventato sacerdote

Lunedì 30 giugno, a 43 anni dal loro servizio presso la Brigata di Frontiera di Argentera, un gruppo di ex finanzieri si è ritrovato per un incontro dal forte valore umano e simbolico.

Provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono dati appuntamento al Santuario di Sant’Anna di Vinadio per celebrare insieme il 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di uno di loro: Don Rugiero Ciavarri, oggi parroco nella frazione Grisì di Monreale (PA).

Tutto iniziò nei primi anni ’80, quando, appena usciti dai reparti d’istruzione, furono destinati alla Brigata di Argentera, in frazione Bersezio, località Prinardo, a servizio del valico doganale del Colle della Maddalena. Durante l’estate, venivano inoltre impiegati nel controllo del valico del Colle della Lombarda, alloggiando presso l’attuale Casa Don Pepino, accanto al santuario.

È proprio in quel contesto di fatica, amicizia e condivisione che Rugiero Ciavarri avvertì la “chiamata” alla vita sacerdotale. Congedatosi dal servizio, intraprese gli studi teologici e fu ordinato sacerdote dal Vescovo di Monreale. Ma non ha mai dimenticato né i luoghi né i compagni con cui ha condiviso la vita militare in montagna.

Per questo, in occasione del suo giubileo sacerdotale, i “vecchi commilitoni” hanno deciso di riunirsi per festeggiarlo. Accolti con grande calore da Don Erik Turco, rettore del Santuario di Sant’Anna, hanno avuto l’occasione di rivisitare la caserma che li ospitò durante il servizio. Don Rugiero ha celebrato la Santa Messa in onore di Sant’Anna e in memoria dei colleghi “andati avanti”.

Nel pomeriggio il gruppo si è poi spostato verso la ex dogana di Prinardo e la casa che ospitava la caserma, tra foto, racconti e ricordi condivisi. Un momento di commozione e orgoglio, con l’augurio che il prossimo incontro non debba attendere altri quarant’anni.

“Per noi – hanno detto – Don Rugiero è sempre il finanziere Ciavarri. E questi luoghi fanno ancora parte della nostra vita”.