Asti-Cuneo, Salvini risponde a Bergesio: "Fine lavori entro il 2025 e 32 milioni di euro per le strade del territorio"

“Buone notizie per il Piemonte. Nel corso di un nostro question time in Senato, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ci informa sulle tempistiche della Asti-Cuneo: confermata la fine dei lavori per la realizzazione dell’ultimo lotto, prevista per il 31 dicembre 2025. Previsto anche uno stanziamento di ulteriori 32 milioni di euro a favore del territorio: tra gli interventi, quello volto a migliorare l’interconnessione tra la A33 e la strada delle Langhe (SS661) nel comune di Cherasco, la variante della strada provinciale 7 a Molino di Verduno nonché la costruzione del nuovo ponte sul Tanaro. Parliamo di un grande progetto infrastrutturale per il Piemonte, oltre all’accelerazione dei lavori per il completamento di un’opera strategica e attesa da trent’anni, tutto possibile grazie alla concretezza del nostro ministro. Dopo anni di 'no' il vento è cambiato”.

Così il senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio.