Bergolo, il Comune bandisce il concorso Europeo dell'Arte 2025

Il Comune di Bergolo come prima iniziativa del 2025 bandisce il Concorso Europeo d'Arte, XXXIII edizione, un Concorso rivolto a studenti ma anche a giovani e non solo, che abbiano avuto un percorso artistico in scuole europee d'arte, es. Licei artistici, scuole di design, grafica, Accademie di Belle Arti, giovani che abbiamo frequentato il DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo).

Il Comune di Bergolo presenta l`elaborato vincitore del concorso nazionale “Giovani Wannabee”! (Giovani Aspiranti) promosso all`interno del progetto +Api Oasi Fiorite per la Biodiversità̀ di Fondazione CRC con AGRION e FILIERAFUTURA.

Il video è stato realizzato grazie alla cooperazione dei giovani locali ed internazionali che partecipano a progetti educativi portati avanti dalle Associazioni Erasmus+ che operano sul territorio Comunale, New Wellness Education e Associazione Vagamondo. Visionabile CLICCANDO QUI

Il Comune inoltre sta lavorando acremente per la programmazione culturale della stagione estiva che inizierà il 29 giugno con l’inaugurazione di una spettacolare Mostra fotografica proveniente dal Museo Nazionale del Cinema di Torino dal titolo “Angelo Frontoni” detto “il fotografo delle dive” che si snoderà dal concentrico del paese per raggiungere con una passeggiata il Teatro della Pietra fino ai muraglioni che costeggiano la piccola Pieve di San Sebastiano XII sec. la Mostra si concluderà nella seconda metà di settembre.

Sempre il 29/06 si inaugurerà anche la Rassegna concertistica I Suoni della Pietra alle ore 21,15 presso il Teatro in Bergolo, successivamente toccherà i paesi di Levice, Torre Bormida, Niella Belbo (CN), Vesime, Cessole, Monastero Bormida, Bubbio, Loazzolo, Olmo Gentile (AT), Montechiaro d’Acqui, Denice (AL). Il Concerto inaugurale è in prima assoluta nazionale del M°. Cristiano Tibaldi con il sestetto di ottoni (Artisti del Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova e Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Tutti gli spettacoli dal vivo si effettueranno in luoghi della Pietra, piazze, sagrati di chiese, Castelli medievali o in semplici tracce architettoniche di un tempo, luoghi e paesaggi a volte misteriosi ma suggestivi saranno gratuiti.