Mondovì, sfilata dei carri: niente recupero. Il presidente Andrea Tonello: "Analizzate le possibilità, non ci sono le condizioni”

Non verrà recuperata la sfilata dei carri allegorici di Mondovì, annullata la scorsa domenica 9 marzo.

“Abbiamo sondato le opzioni possibili – dice il presidente di Famija Monregalesia 1949 Andrea Tonello -, ma con rammarico comunichiamo che per motivazioni tecniche e legate alla sicurezza non è stato possibile procedere”.

Il presidente della Famija ritorna sull’organizzazione della sfilata del 9 marzo: “Era l’unica data disponibile all’interno di un calendario enormemente fitto. Non è quindi stata stabilita una data di recupero non per mancanza di volontà nostra, ma per assoluta indisponibilità di carri e sfilanti in altre date, sia prima che dopo il 9 marzo”.

La Famija Monregaleisa 1949 continua comunque a lavorare e pensa già al futuro: “Annunceremo al più presto le date del carnevale 2026 – conclude Tonello – e nelle prossime settimane valuteremo la fattibilità di nuove idee e proposte, certi che l’entusiasmo di carristi, sfilanti e pubblico verso il Carlevé ‘d Mondovì non verrà mai a mancare”.

“Ringraziamo gli organizzatori per gli enormi sforzi profusi – aggiunge l'Amministrazione comunale di Mondovì -. Abbiamo condiviso la scelta della Famija Monregaleisa pur rappresentando l'auspicio di poter vedere organizzato un evento che possa ospitare i gruppi mascherati e tutti coloro ai quali il maltempo ha impedito di sfilare: potrebbe essere l'occasione per estendere lo spirito carnascialesco ed il coinvolgimento di famiglie e bambini nei prossimi mesi”.