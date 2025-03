Volley maschile Serie C: ostacolo Asti sulla strada del VBC Mondovì

Nella diciannovesima giornata - sesta del girone di ritorno del campionato di Serie C - il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba ospiterà sabato alle ore 20.30 al PalaItis l’ Asti allenato da Pier Paolo Martino.

In classifica generale, dopo diciotto giornate, i monregalesi, che arrivano dal brillante successo per 3-0 ottenuto in casa dell’ ArtiVolley Collegno ora quinto, sono sempre in testa con 49 punti, a +3 sul Lasalliano Torino secondo ed a + 5 sull’ Acqui terzo. Gli astigiani, invece, arrivano dal successo casalingo per 3-2 contro il Biella tredicesimo ed occupano una più che tranquilla sesta posizione assoluta, con 10 vittorie ed 8 sconfitte.

“Da adesso in poi – afferma coach Massimo Bovolo – conta solo più il risultato e conquistare i 3 punti in palio. Sabato dovremo riuscire ad avere il medesimo approccio che abbiamo avuto a Collegno, imponendo sin dall’ avvio il nostro ritmo senza commettere l’ errore di giocare sotto ritmo, adeguandoci a quello che vorrebbe l’ Asti. Dobbiamo evitare qualsiasi calo di tensione e qualsiasi pausa, contenendo al massimo gli errori. Sarà molto importante riuscire a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, affrontando la partita con grande umiltà ed evitando di farci distrarre dagli impegni futuri. Dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova di sostanza, che possa confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato: anche se sappiamo bene che non ci sarà assolutamente nulla di scontato, il nostro obbiettivo è quello conquistare l’ intera posta in palio per arrivare allo scontro diretto di sabato 22 a Torino contro il Lasalliano secondo sempre con i 3 punti di vantaggio.”