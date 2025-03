"Crescere in competitività: il valore delle soluzioni integrate nei processi produttivi" è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 18 marzo alle 16.30 presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo e che rappresenta un’opportunità di confronto per le aziende interessate a migliorare efficienza e prestazioni attraverso modelli innovativi e strategie di rete.

In un mercato sempre più competitivo, la collaborazione tra imprese e l’adozione di soluzioni integrate nei processi produttivi si rivelano strumenti strategici per garantire una maggiore efficienza operativa. L’evento offrirà un approfondimento sulle reti di impresa, analizzando i vantaggi di un modello che permette di aggregare competenze nei settori agroalimentare, logistico e farmaceutico, con l’obiettivo di ottimizzare produzione, conservazione e movimentazione dei prodotti.

Ad aprire i lavori saranno Chiara Bardini, presidente Sezione Agroalimentare Confindustria Cuneo e Alberto Crivello, presidente Commissione Logistica e Trasporti Confindustria Piemonte. Si entrerà nel merito dell’ottimizzazione dei processi produttivi con gli interventi di Carlo Canossa dell’Università di Genova (che parlerà di monitoraggio e manutenzione delle strutture per processi efficaci e sicurezza dei prodotti) e Cristina Pellegrino del Polo Agrifood (che interverrà su qualità e sicurezza alimentare: l’innovazione nella dinamica tra produttore e consumatore). Una parte successiva sarà dedicata al tema della rete d’impresa, con RetImpresa Lab Confindustria Cuneo che racconterà perché le aziende scelgano di aggregarsi in rete, Massimo Donotti che spiegherà il progetto e i vantaggi della rete per il cliente, prima di chiudere con una tavola rotonda a cui parteciperanno le aziende che hanno dato vita alla rete EGG: Cecilia Nebiolo (Eliotec), Giulia Gaudino (Gaudino), Graziano Cerutti (Gem Chimica)

L'evento sarà moderato da Raffaele Viglione dell’Ufficio Comunicazione di Confindustria Cuneo. A seguire, sarà offerto un momento di networking con rinfresco.

L’evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria su www.confindustriacuneo.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio comunicazione di Confindustria Cuneo all’indirizzo email: comunicazione@confindustriacuneo.it.