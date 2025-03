I Fiöi del Cuneo Volley conquistano il Titolo Territoriale Under 17

Domenica scorsa, 9 marzo, si è concluso il Campionato Territoriale Cuneo-Asti Under 17 maschile con il ritorno della finale, che ha visto la squadra cuneese affrontare i coetanei monregalesi, dopo aver conquistato la qualificazione grazie a due vittorie per 3-0 contro il Conte Gianluca Pescheria Volley Savigliano in semifinale.

La Finale Territoriale si è disputata in due gare, andata e ritorno, con gli atleti cuneesi prima impegnati in trasferta a Mondovì e poi protagonisti di un trionfo davanti al proprio pubblico al Pala ITIS di Cuneo. Entrambi i match sono stati caratterizzati da un buon livello di gioco da parte di entrambe le squadre, ma la formazione biancoblù ha avuto la meglio, vincendo 3-0 in entrambe le occasioni. Grazie a grande concentrazione e determinazione, i ragazzi cuneesi hanno conquistato il titolo di categoria senza concedere nessun set.

Al termine del campionato, Coach Mauro Rizzo ha espresso la sua soddisfazione per il percorso compiuto dalla squadra, riflettendo sugli obiettivi futuri: "Sono molto orgoglioso dei ragazzi e di come hanno svolto il lavoro sino ad oggi. Oggi ci gustiamo questo traguardo e da domani torniamo in palestra per preparare al meglio la fase regionale che ci vede competere con squadre forti e attrezzate per ambire alla Final Four".

Il Direttore Tecnico del Settore Giovanile Cuneese, Mario Barbiero, ha commentato la prestazione della squadra e le prospettive future del gruppo, dichiarando: "Grande entusiasmo per l'Under 17, che conquista il titolo territoriale dopo un lungo e impegnativo percorso, caratterizzato da numerose partite, alcune delle quali molto combattute. I ragazzi sono riusciti a portare a casa un titolo di grande valore, che fa ben sperare anche per la fase regionale. Questo trionfo è il giusto riconoscimento del lavoro svolto dallo staff in palestra e rappresenta un segnale positivo per alcuni giovani talenti che stanno emergendo in questo gruppo".

"Questa vittoria del titolo territoriale rappresenta per noi una grande soddisfazione. - ha dichiarato Umberto Baldi, capitano e schiacciatore dell’Under 17 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Mondovì è una buona squadra, ma siamo riusciti a mettere in campo due ottime prestazioni che ci hanno permesso di conquistare la finale. Ora dobbiamo ripartire da questo successo per affrontare al meglio il girone regionale, con l’obiettivo di proseguire questo momento positivo e raggiungere la Final Four".

Under 17, Finale Andata

VBC Mondovì - Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo 0-3 (20-25/16-25/23-25)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Boggione, Caristo, Chiapella, Forestello, Giraudo, Grandis, Mapelli, Massa (L1), Mastantuoni, Merola (L2), Rocchia, Tanaceto. I All.: Mauro Rizzo, II All.: Mario Barbiero, Allievo Praticante: Giulia Merola

Finale Ritorno

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - VBC Mondovì 3-0 (25-20/25-20/25-11)

Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Baldi, Boggione, Caristo, Chiapella, Forestello, Giraudo, Grandis, Mapelli, Massa (L1), Mastantuoni, Merola (L2), Rocchia, Rosati, Tanaceto. I All.: Mauro Rizzo, II All.: Mario Barbiero, Allievo Praticante: Giulia Merola