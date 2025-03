Il monregalese Francesco Scarrone presenta i suoi libri a Mondovì

Sabato 22 marzo, alle ore 18, la libreria Ubik di Mondovicino, ospiterà Francesco Scarrone, autore monregalese da anni disperso ai margini del mondo e di ritorno

a casa per l’occasione.

Scarrone, che scrive anche per il teatro e per il cinema, presenterà 'Dublino 90' di Rogas edizioni, 'Benzema Cronaca di un sogno' e 'Vite prese a calci', editi da Ultra

Sport.

Racconterà come si possa far letteratura anche intorno a un pallone sollevato dalla polvere, con i suoi libri che parlano di calcio, ma non solo di calcio. Sono raccontate,

sì, le vite di giocatori pazzeschi, funamboli del pallone, ma soprattutto le vicende umane di uomini e donne sul baratro della fine del mondo.

Là dove l’esistenza sfiora la tragedia e l’assurdo, ma sempre col sorriso a fior di labbra. Perché l’importante è non prenderla mai troppo sul serio, questa dannata vita che ci rotola davanti come un pallone sgualcito e rattoppato.